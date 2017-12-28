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Evinde 253 cep telefonu bulundu, 8 suçtan arandığı ortaya çıktı

DİYARBAKIR'da, polisin yaptığı denetimde şüphe üzerine durdurulan Y.M.'nin 8 ayrı suçtan arama kararı bulunduğu, 9 yıl hapis ceza ile arandığı belirlendi. Gözaltına alınan Y.M.'nin evinde yapılan aramada, iş yerlerinden çalınan 253...

Evinde 253 cep telefonu bulundu, 8 suçtan arandığı ortaya çıktı
DİYARBAKIR'da, polisin yaptığı denetimde şüphe üzerine durdurulan Y.M.'nin 8 ayrı suçtan arama kararı bulunduğu, 9 yıl hapis ceza ile arandığı belirlendi. Gözaltına alınan Y.M.'nin evinde yapılan aramada, iş yerlerinden çalınan 253 adet cep telefonu ve  tablet ele geçirildi. 
Merkez Sur ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçede suç veya suçu önleme amaçlı yapılan denetim kapsamında Ali Paşa Mahallesi Simar Sokak'ta şüphe üzerine Y.M. durduruldu. Ekipler, şüpheli Y.M.’nin 8 ayrı suçtan arandığını, 9 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 10 bin 260 TL de kesilmiş para cezası olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Y.M., ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Y.M.'nin 26 Kasım’da Melikahmet Caddesi üzerinde bulunan bir pasaj içerisindeki telefon ve aksesuar iş yerinden 253 cep telefonu ve tablet ile bu telefonlara ait çok sayıda arka kapak ve batarya cihazlarını çaldığı da belirlendi. Şüpheli, ifadesinin alınması ardından adliyeye sevk edildi. 

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