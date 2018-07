'Evin önüne at bağlama' tartışmasında av tüfeğiyle yaralandılar

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), ()- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yaşayan Ayten ve Kamil K. çifti, evlerinin önüne at bağladıkları için tartıştıkları komşuları C.V. ile H.M. tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Yaralı çift hastaneye kaldırılırken, şüpheliler de polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Malkara'nın Hacıevrat Mahallesi Erenler semtinde bugün öğleden sonra meydana geldi. İddiaya göre, Ayten ve Kamil K. çiftinin evinin önüne komşuları C.V. ile H.M., atını bağladı. Bunun üzerine Ayten ve Kamil K., "Kapımızın önüne atınızı bağlamayın, pislik yapıyor" diye uyarıda bulundu. Ardından iki taraf arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında evlerine giden C.V. ile H.M., av tüfekleriyle dönüp çiftin üzerine ateş açarak kaçtı. Vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralanan Ayten K. ile Kamil K., diğer komşularının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kaçan C.V. ile H.M.'yi olayda kullandıkları iki av tüfeğiyle yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

At bağlama nedeniyle ablasının ve eniştesinin av tüfeğiyle vurulduğunu söyleyen Nurten K. (40), "Kardeşim kapı komşusunu atını kapıya bağlamaması için uyardı. 'Komşum buraya bu atı bağlama, kapımın önüne pislik yapıyor' deyince, kardeşimin evine girip kardeşimi ve eşini tüfekle vurdular. Kardeşimi ve eşini vurup, kan içinde bırakıp, daha sonra evden kaçtılar. Sonra diğer komşular ambulansları çağırdı. Kardeşimle eşini ambulansla hastaneye getirdik. At bağlama yüzünden böyle kavga mı olur?" dedi.



FOTOĞRAFLI