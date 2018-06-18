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Evin önünde oynarken kaybolan Meyra'ya terliklerinden ulaşıldı

Orhan BOZDEMİR/KELES (Bursa), () - BURSA'nın Keles ilçesinde, dün akşam kuzeniyle evin önünde oynarken ortadan kaybolan Meyra Abi (3), 3,5 saatlik arama çalışması sonucu ağacın altında uyurken bulundu. Aramaya katılanlar, küçük Meyra'ya,...

Evin önünde oynarken kaybolan Meyra'ya terliklerinden ulaşıldı

Orhan BOZDEMİR/KELES (Bursa), () - BURSA'nın Keles ilçesinde, dün akşam kuzeniyle evin önünde oynarken ortadan kaybolan Meyra Abi (3), 3,5 saatlik arama çalışması sonucu ağacın altında uyurken bulundu. Aramaya katılanlar, küçük Meyra'ya, yürürken ayağından çıkan terliklerinden ulaştı.
Bursa'da yaşayan Nilgül- Ramazan Abi çifti, dün yakınlarıyla bayramlaşmak için Keles ilçesinin kırsal Düvenli Mahallesi'ne gitti. Abi çiftinin Meyra isimli kızları ile onun teyzesinin oğlu Mert Aydoğdu (5) evin önünde oynarken saat 19.00 sıralarında ortadan kayboldu. Küçük çocuklarının evin önünde olmadığını fark eden aileler, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ile AFAD ekiplerine haber verdi. Mert Aydoğdu, bir süre sonra yürüyerek, eve dönerken, Meyra ise gelmedi. Çevrede arama yapılırken, küçük Meyra'nın yürüdüğü sırada ayağından çıktığı tahmin edilen terlikler fark edildi. Terliklerin görüldüğü yeri arayan ekipler, saat 22.30 sıralarında Meyra'yı ağacın altında uyurken buldu. Anne- babasının kucakladığı küçük Meyra, Keles Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bir süre müşahede altında tutulan Meyra Abi, taburcu edildi. Küçük çocukların kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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