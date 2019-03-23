Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çin’de tur otobüsü yandı: 26 ölü, 28 yaralı
Çin’de tur otobüsü yandı: 26...
Mogadişu'da patlama
Mogadişu'da patlama
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak seçecek
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak...
İstanbul'da 114 kişi hakkında FETÖ'den yakalama kararı, avukatlarda var
İstanbul'da flaş FETÖ operasyonu, avukatlarda...

Evin gizli bölmesindeki 2 milyon liralık altın ve parayı çaldılar

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), )- AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir evin yatak odasındaki gizli bölmeden yaklaşık 2 milyon lira tutarında altın ve para çalındı. Hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatıldı. Kuşadası'nda yaşayan M.K.'nin...

Evin gizli bölmesindeki 2 milyon liralık altın ve parayı çaldılar

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), )- AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir evin yatak odasındaki gizli bölmeden yaklaşık 2 milyon lira tutarında altın ve para çalındı. Hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kuşadası'nda yaşayan M.K.'nin Hacıfeyzullah Mahallesi'ndeki evine geçen çarşamba günü sabah saatlerinde ahşap kapının kilidini kırarak giren hırsız ya da hırsızlar, yatak odasındaki gizli bölmeyi buldu. Hırsızlar buradaki 30 altın bilezik, 8 takım altın set, toplam 100 çeyrek ve yarım altın, 90 bin euro ile 20 bin doları çaldı. Evde kimse yokken gerçekleşen yaklaşık 2 milyon liralık hırsızlığı, ev sahibi M.K. akşam eve dönünce fark etti ve polise başvurdu.
İhbar üzerine olay yerine gelen Kuşadası Asayiş Büro Amirliği ekipleri, evde inceleme yapıp delil aradı. Hırsızların evin zemin katında bulunan güvenlik kamerası kayıt cihazını da sökerek götürdüğü belirlendi. Hırsızların yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328