ANKARA'da, kontrolden çıkıp, apartmanın zemin katındaki evin duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün gece Keçiören ilçesinde meydana geldi. Yasin Ç. yönetimindeki 06 BL 4381 plakalı hafif ticari araç, Nevşehir Caddesi üzerinden yokuş aşağı seyrederken, kontrolden çıktı. Seval Caddesi'ne doğru hızla ilerleyen araç, önce kaldırıma ardından da cadde üzerindeki Umut Apartmanı'nın zemin katındaki dairenin duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle evin duvarında delik açılırken, sürücü Yasin Ç. yaralandı. Gürültüyle yatağından fırlayan ev sahibi Sıtkı Güler'in haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yasin Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

‘YATAKTAN DÜŞTÜM’

Kaza sırasında evde yattığını belirten ev sahibi Sıtkı Güler, çarpmayla yatağından düştüğünü söyledi. Güler, "Olayın ne olduğunu anlayamadım. Daha sonra dışarı çıktık, bizde bir sorun yoktu ama şoför yaralanmıştı" dedi.

Evde hasar tespiti yapan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



