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Evin bahçe kapıları çalındı
AKSARAY'da bir evin iki bahçe kapısı ile merdivenlerdeki korkuluk demirleri çalındı. Eve taşınacak olan kiracı İbrahim Çıtak, ''İnsanlar benim evi tuttuğum zamanı mı beklediler de bu kapıları söktüler" dedi. Olay, bugün Yavuz Sultan...
GÜVENLİK 23.10.2019, 15:55
AKSARAY'da bir evin iki bahçe kapısı ile merdivenlerdeki korkuluk demirleri çalındı. Eve taşınacak olan kiracı İbrahim Çıtak, ''İnsanlar benim evi tuttuğum zamanı mı beklediler de bu kapıları söktüler" dedi.
Olay, bugün Yavuz Sultan Selim Mahallesi, 5129 Sokak'taki tek katlı müstakil evde meydana geldi. 3 yıllığına evi kiralayan İbrahim Çıtak, dün akşam saatlerinde eve kömür taşıdı. Ardından da kapıları kilitleyip evden ayrıldı. Sabah tekrar taşınacağı eve gelen Çıtak, evin bahçesinde iki farklı noktadaki kapılar ile binanın girişindeki merdivenin demir korkuluklarının çalındığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen polis, inceleme yaparak şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı. Kapıların çalındığını görünce şok olduğunu belirten Çıtak, şunları söyledi:
''Evi 3 yıllığına kiraladım. Dün eve kömür taşıdım. Gece kapıları kapatıp gittim. Bugün geldiğim de ise bahçe kapıları ile merdivenin demir korkuluğunun yerinde olmadığı fark ettim. İnsanlar benim evi tuttuğum zamanı mı beklediler de bu kapıları söktüler. Bu ev 15 gündür boş. Böyle bir şey yaşayınca şok oldum'' dedi.
Olay, bugün Yavuz Sultan Selim Mahallesi, 5129 Sokak'taki tek katlı müstakil evde meydana geldi. 3 yıllığına evi kiralayan İbrahim Çıtak, dün akşam saatlerinde eve kömür taşıdı. Ardından da kapıları kilitleyip evden ayrıldı. Sabah tekrar taşınacağı eve gelen Çıtak, evin bahçesinde iki farklı noktadaki kapılar ile binanın girişindeki merdivenin demir korkuluklarının çalındığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen polis, inceleme yaparak şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı. Kapıların çalındığını görünce şok olduğunu belirten Çıtak, şunları söyledi:
''Evi 3 yıllığına kiraladım. Dün eve kömür taşıdım. Gece kapıları kapatıp gittim. Bugün geldiğim de ise bahçe kapıları ile merdivenin demir korkuluğunun yerinde olmadığı fark ettim. İnsanlar benim evi tuttuğum zamanı mı beklediler de bu kapıları söktüler. Bu ev 15 gündür boş. Böyle bir şey yaşayınca şok oldum'' dedi.
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