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Evi yanan yaşlı adam, yangını akrabalarının çıkardığını öne sürdü

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, () - ANTALYA'da, tek başına oturan İbrahim Gezen'e (80) ait tek katlı ev, henüz bilinmeyen neden çıkan yangında kül oldu. Kaldırımda oturup çaresizlik içerisinde evin yanan evini izleyen Gezen, evinin akrabaları...

Evi yanan yaşlı adam, yangını akrabalarının çıkardığını öne sürdü

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, () - ANTALYA'da, tek başına oturan İbrahim Gezen'e (80) ait tek katlı ev, henüz bilinmeyen neden çıkan yangında kül oldu. Kaldırımda oturup çaresizlik içerisinde evin yanan evini izleyen Gezen, evinin akrabaları tarafından kundaklandığını iddia etti.
Yangın, saat  21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde çıktı. Tek başına oturan İbrahim Gezen'e ait 510'uncu Sokak'taki tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada evdeki İbrahim Gezen, çevredekilerin bağırışlarına uyanarak alevlerin arasından kendini dışarı attı. Ayakkabılarını giyemeden dışarı çıkan Gezen, kaldırıma oturarak yangını izledi. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmanın sonunda yangını söndürdü.
Küle dönen evden kendini dışarı zor attığını ve canını kurtardığını belirten Gezen, evini akrabalarının yaktığını iddia etti. Gezen, "İki gün önce eve gelen akrabalarım, 'Sen burada yatmayacaksın, buradan çıkacaksın' dediler. Yattığım sırada evin içerisine bir şey attılar ve yangın çıktı" dedi.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, polis ekipleri de İbrahim Gezen'in ifadesine başvurdu.

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