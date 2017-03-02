Evi yanan kadın sinir krizi geçirdi

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), () - MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde yanan evi kullanılmaz hale gelen 42 yaşındaki Pakize Alaf, sinir krizi geçirdi.

İlçeye bağlı Merkez Mahallesi Serinler Caddesi'ndeki 2 katlı r evin ikinci katında yangın çıktı. Osman Alaf ve Pakize Alaf çiftine ait olan evin mutfağında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerini müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alına alınırken ev kullanılmaz hale geldi. Yangından oğlu 7 yaşındaki Ömer Alaf ile birlikte yara almadan kurtulan Pakize Alaf sinir krizi geçirdi. Komşularının sakinleştirmeye çalıştığı kadın ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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