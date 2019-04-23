Evi uyuşturucu imalathanesine çevirmişler

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), () - AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki evde, özel düzenekle Hint keneviri yetiştirildiği belirlenerek, operasyon düzenlendi. Evde 2 kilo 184 gram esrar ele geçirilirken, 3 kişi, gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hacıfeyzullah Mahallesi'ndeki evde Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Mahkemeden alınan arama kararı sonrası dün öğle saatlerinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada; Hint keneviri yetiştiriciliği için özel düzenek, 2 kilo 184 gram esrar, 1 terazi ile odada yetiştirilen 6 kök Hint keneviri ele geçirildi. Evdeki T.Ç. (37) ve E.K. (33) ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



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