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Evi terk eden eşini, başına tabanca dayayıp tehdit etti

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Y.G., tartışmalarının ardından kendisini terk edip ablasının evine giden eşi S.G.'nin başına tabanca dayayıp, öldürmekle tehdit etti. Polis, ortadan kaybolan Y.G.'yi arıyor. Olay,...

Evi terk eden eşini, başına tabanca dayayıp tehdit etti

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Y.G., tartışmalarının ardından kendisini terk edip ablasının evine giden eşi S.G.'nin başına tabanca dayayıp, öldürmekle tehdit etti. Polis, ortadan kaybolan Y.G.'yi arıyor.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. S.G. adlı kadın, eşi Y.G. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştıktan sonra ablasının evine gitti. Bir süre sonra konuşma bahanesiyle baldızının evine gelen Y.G., belindeki tabancayı çıkararak, odanın içinde 1 el ateş etti. Tabancayı eşi S.G.'nin başına dayayan Y.G., dönmesini istedi, öldürmekle tehdit ettikten sonra evden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Y.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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