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Evi sistem kurup, uyuşturucu imalathanesine çevirmişler

Ruhan YALÇIN- Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), ()- TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda yaklaşık 750 kilo Hint keneviri ve 100 kilo sıvılastırılmış likit esrar ele geçirildi. Eve iklimlendirme...

Evi sistem kurup, uyuşturucu imalathanesine çevirmişler

Ruhan YALÇIN- Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), ()- TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda yaklaşık 750 kilo Hint keneviri ve 100 kilo sıvılastırılmış likit esrar ele geçirildi. Eve iklimlendirme sistem kuran şüphelilerin uyuşturucuyu da evde yetiştirdikleri tespit edildi.
Tekirdağ İl Jandarma ve Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Sultanköy Mahallesi Mismil Sokak üzerindeki 2 katlı, toplam 750 metrekarelik bir evde uyuşturucu imal edildiğini belirledi. Jandarma, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından eve bugün operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 750 kilonun üzerinde Hint keneviri ile 100 kilo sıvılastırılmış likit esrar ele geçirildi.
Şüphelilerin bodrum kat ile odalarda uyuşturucu yetiştirmek amacıyla alüminyum borulardan havalandırma ve ışıklandırma sistemleri kurduğu belirlendi. Eve iklimlendirme sistemi kuran şüphelilerin 1000 saksı içinde uyuşturucu yetiştirdikleri saptandı.
Jandarma, çevre sakinlerinin ifadelerine başvurup, evi kiralayan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

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