Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Bahçeli'den, TBMM töreninde çarpıcı açıklamalar
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na baldırıyla ilgili konuştu

Evi ateşe verip, kendisini içeri kapattı

ADANA'da kavga ettiği annesine öfkelenen Ferhat Ç., evini yakıp, kendisini içeriye kapattı. İtfaiye erlerinin yanan evin avlusunda bulduğu, dumandan etkilenen Ferhat Ç., hastaneye kaldırıldı. Merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde oturan...

Evi ateşe verip, kendisini içeri kapattı
ADANA'da kavga ettiği annesine öfkelenen Ferhat Ç., evini yakıp, kendisini içeriye kapattı. İtfaiye erlerinin yanan evin avlusunda bulduğu, dumandan etkilenen Ferhat Ç., hastaneye kaldırıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde oturan Ferhat Ç., akşam saatlerinde birlikte yaşadığı annesiyle bilinmeyen nedenle kavga etti. Kavganın ardından evden ayrılan Ferhat Ç., gece yarısı sıralarında eve döndüğünde, yine annesiyle tartıştı. Tartışmanın ardından annesi bir yakınlarının evine gitti.
Ferhat Ç., saat 03.00 sıralarında oturdukları tek katlı müstakil evi, salona benzin döküp, ateşe verdi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen polis ekibi, yanan evin içinde olduğu belirlenen Ferhat Ç.'yi çıkartmak uzun süre dil döktü. Polislerin çağrılarına cevap vermeyen Ferhat Ç., alevlere müdahale eden itfaiye erleri tarafından evin avlusunda bulundu. Ferhat Ç.’nin dumandan etkilendiği belirlendi.
GAZETECİLERE SALDIRDI
İtfaiye erlerinin koluna girerek evden çıkarttığı Ferhat Ç., ambulansa götürüldüğü sırada görüntü alan gazetecilere saldırdı. Güçlükle kontrol edilen Ferhat Ç., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ferhat Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
İtfaiyenin yarım saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında evde büyük çaplı zarar meydana geldi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328