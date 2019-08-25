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Eve uzun namlulu tüfeklerle ateş açıldı
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde bir eve, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uzun namlulu tüfeklerle ateş açıldı. Olayda yaralanan olmadı. Olay, dün gece ilçeye bağlı Abdalağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet...
GÜVENLİK 25.08.2019, 09:32
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde bir eve, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uzun namlulu tüfeklerle ateş açıldı. Olayda yaralanan olmadı.
Olay, dün gece ilçeye bağlı Abdalağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Eryürek'e ait 2 katlı eve kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu tüfeklerle ateş açıldı. Mahallede korkuya neden olan olayda yaralanan olmazken, evin duvarlarına çok sayıda merminin isabet ettiği görüldü. Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, ateş eden kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, dün gece ilçeye bağlı Abdalağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Eryürek'e ait 2 katlı eve kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu tüfeklerle ateş açıldı. Mahallede korkuya neden olan olayda yaralanan olmazken, evin duvarlarına çok sayıda merminin isabet ettiği görüldü. Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, ateş eden kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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