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Eve pencereden girmeye çalışırken düşen genç kız öldü

SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde, evinin anahtarını içerde unutan İrdem Karlı (21), havalandırma boşluğundan evinin penceresine girmek isterken 4’üncü kattan aşağı düşünce hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde 19 Mayıs ilçesi,...

Eve pencereden girmeye çalışırken düşen genç kız öldü
SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde, evinin anahtarını içerde unutan İrdem Karlı (21), havalandırma boşluğundan evinin penceresine girmek isterken 4’üncü kattan aşağı düşünce hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde 19 Mayıs ilçesi, Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Alışverişten dönen İrdem Karlı, evine geldiğinde anahtarı içeride unuttuğunu fark etti. Alışveriş poşetlerini kapının önüne bırakan Karlı, apartman boşluğundaki açık olan pencereden eve girmek istedi. Ancak İrdem Karlı bu sırada dengesini yitirip, 4’üncü kattan beton zemine düştü. Genç kızdan haber alamayan yakınları, geldikleri apartman dairesinin önünde alışveriş poşetlerini görünce, polise haber verdi. Çevrede arama yapan aile bireyleri, İrdem Karlı'nın havalandırma boşluğuna düştüğünü fark edip, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İrdem Karlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İrdem Karlı'nın ölüm haberi, yakınlarını ve arkadaşlarını ise yasa boğdu.
Genç kızın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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