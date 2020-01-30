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Eve giren hırsızları JASAT yakaladı
GÜVENLİK 30.01.2020, 10:47
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MERSİN'in Erdemli ilçesinde bir evden televizyon çalan hırsızlar, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Bir evden gerçekleştirilen hırsızlık olayında çalınan televizyonun ikinci el eşya alım- satımı yapan iş yerinde olduğunun tespit edilmesi üzerine Güzeloluk Jandarma Karakol Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ekipleri çalışma başlattı. Çalıntı televizyonu iş yerine satan 4 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan yakalama ve arama kararı ile şüphelilerin ev ve iş yerlerine baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 adet spiral makinesi, 3 adet av tüfeği, 1 adet laptop bilgisayar, 1 adet tablet ve 120 kilogram ceviz ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde hırsızlık olaylarını kendilerinin işlediğini itiraf edince, 5 ayrı evden hırsızlık olayı ile 1 küçükbaş ve büyükbaş hayvan hırsızlığı olayı da aydınlatıldı.
Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Firari 1 şüphelinin arama çalışmaları ise sürüyor.
Bir evden gerçekleştirilen hırsızlık olayında çalınan televizyonun ikinci el eşya alım- satımı yapan iş yerinde olduğunun tespit edilmesi üzerine Güzeloluk Jandarma Karakol Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ekipleri çalışma başlattı. Çalıntı televizyonu iş yerine satan 4 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan yakalama ve arama kararı ile şüphelilerin ev ve iş yerlerine baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 adet spiral makinesi, 3 adet av tüfeği, 1 adet laptop bilgisayar, 1 adet tablet ve 120 kilogram ceviz ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde hırsızlık olaylarını kendilerinin işlediğini itiraf edince, 5 ayrı evden hırsızlık olayı ile 1 küçükbaş ve büyükbaş hayvan hırsızlığı olayı da aydınlatıldı.
Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Firari 1 şüphelinin arama çalışmaları ise sürüyor.
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