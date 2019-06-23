Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD’de, 5,6 büyüklüğünde deprem
ABD’de, 5,6 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da İBB seçimi için oy verme işlemi başladı
İstanbul'da İBB seçimi için oy...
Yabancı fonların gözü Türkiye'nin eğitiminde
Antalya'da önemli eğitim hamlesi
Hawaii’de uçak düştü: 9 ölü

Eve geç kaldığı için babasından korkan Tahir, römorkun altına saklandı

KARS'ta, arkadaşlarıyla oyun oynarken eve geç kalan ve babasından korktuğu için saklanan Tahir Baysu (11), 8 saatlik arama çalışmasının ardından, traktör römorkun altında uyurken bulundu. Tahir, eve geç kaldığı için babasından korkup...

Eve geç kaldığı için babasından korkan Tahir, römorkun altına saklandı
KARS'ta, arkadaşlarıyla oyun oynarken eve geç kalan ve babasından korktuğu için saklanan Tahir Baysu (11), 8 saatlik arama çalışmasının ardından, traktör römorkun altında uyurken bulundu. Tahir, eve geç kaldığı için babasından korkup saklandığını, jandarmayı görünce daha çok korktuğunu söyledi.
Olay, dün akşam saatlerinde Susuz ilçesine bağlı Gölbaşı köyünde meydana geldi. Gülan ve Muhittin Baysu'nun oğlu Tahir Baysu, arkadaşlarıyla oyun oynamak için evden çıktı ancak geri dönmedi. Oğullarının geri dönmemesi üzerine Baysu ailesi, Tahir'in arkadaşlarıyla konuşup, oğullarını aradı ancak bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, önce Gölbaşı köyünde ardından da Aygır Gölü etrafından arama çalışması başlattı. Tahir'i bulamayan ekipler, gece saatlerinde arama çalışmalarını sonlandırdı. 
Ekipler, bugün sabah saatlerinde arama çalışmalarına İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki iz takip köpeği "Atak" ile devam etti. Yaklaşık 8 saat süren çalışmaların ardından, Tahir, traktör römorkunun altında uyurken bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen Tahir, daha sonra ailesine teslim edildi. 
JANDARMAYI GÖRÜNCE DAHA ÇOK KORKTU
Tahir Baysu, kaybolmadığını arkadaşları ile oyun oynerken eve geç kaldığını ve bu yüzden babasından korkup saklandığını söyledi. Köye gelen jandarmayı gördüğünde daha çok korktuğunu belirten Baysu, köyde sık sık yer değiştirdiğini ve bir römorkun altında saklanırken uyuyakaldığını belirtti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328