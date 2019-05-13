Eve dönmeyen 90 yaşındaki adam aranıyor

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'in Çeşme ilçesinde, cumartesi günü akşam saatlerinde ziyaret ettiği kızının evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 90 yaşındaki Hasan Basri Bubur, her yerde aranıyor.

Demans ve tansiyon hastası Hasan Basri Bubur, cumartesi günü iftar yapmak için kızı Peyman Bubur Baran'ın Germiyan Mahallesi'ndeki evine gitti. İftarın ardından çarşıya gideceğini söyleyen Hasan Basri Bubur, bir daha geri gelmedi. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Babur'un gidebileceği yerler araştırılırken, AFAD ve AKUT ekipleri de çalışmalara katıldı. Hasan Basri Bubur'un kızı Peyman Bubur Baran, "Üzerinde gri pantolon ve siyah bir mont vardı. Görenlerin güvenlik güçlerine haber vermesini istiyoruz" dedi. Yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor.



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