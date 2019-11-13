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Evden kaçtığı için öldürülen Sultan'ın ağabeyi de gözaltında
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde evden kaçan, babası Okan K. (45) tarafından bulunduktan sonra otomobilde 2 kurşunla vurularak öldürülen Sultan K. (18) cinayetinde, olay sırasında aynı bölgede bulunduğu belirlenen ağabeyi Oktay K. (24)...
GÜVENLİK 13.11.2019, 15:25
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde evden kaçan, babası Okan K. (45) tarafından bulunduktan sonra otomobilde 2 kurşunla vurularak öldürülen Sultan K. (18) cinayetinde, olay sırasında aynı bölgede bulunduğu belirlenen ağabeyi Oktay K. (24) de gözaltına alındı. Çelişkili ifadeler veren baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çerkezköy'de fabrikada işçi olarak çalışan Okan K.'nin kızı Sultan K., iddiaya göre, bir süre önce evden kaçtı. Okan K., ilçe dışında bulduğu kızını önceki akşam saat 20.00 sıralarında kiraladığı otomobille alıp, Çerkezköy'e getirdi. İlçenin Kuşbahçe mevkiinde araç içinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında tabancayla vurulan Sultan K., ağır yaralandı.
Babası tarafından aynı araçla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülen, başı ile boynuna 2 kurşun isabet ettiği tespit edilen Sultan K., doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılmadı. Hastane polisi, acil servis önünde, üzerinde tabanca bulunan Okan K.'yi gözaltına aldı. Otomobilde, polis ekiplerinin detaylı incelemesi sonucu 2 boş kovan buldu.
AĞABEYİN DE OLAY YERİNDE OLDUĞU BELİRLENDİ
Okan K.'nin emniyetteki ifadesinde, kızının kendisine "Sen yarın işe git, ben yine kaçacağım" dediğini, bunun üzerine sinirlerine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Ancak savcının aldığı ifadelerde çelişkiler olması üzerine soruşturma genişletildi. Yapılan araştırmada Sultan K.'nin ağabeyi Oktay K.'nin de HTS kayıtlarının incelemesinde cinayetin işlendiği saatte olay yerinde bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine Oktay K. de gözaltına alındı.
Baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından elleri kelepçeli şekilde adliyeye sevk edildi. Öldürülen Sultan K.'nin otopsi işlemlerinin ise İstanbul Adlı Tıp Kurumu'ndaki işlemleri sürüyor.
Çerkezköy'de fabrikada işçi olarak çalışan Okan K.'nin kızı Sultan K., iddiaya göre, bir süre önce evden kaçtı. Okan K., ilçe dışında bulduğu kızını önceki akşam saat 20.00 sıralarında kiraladığı otomobille alıp, Çerkezköy'e getirdi. İlçenin Kuşbahçe mevkiinde araç içinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında tabancayla vurulan Sultan K., ağır yaralandı.
Babası tarafından aynı araçla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülen, başı ile boynuna 2 kurşun isabet ettiği tespit edilen Sultan K., doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılmadı. Hastane polisi, acil servis önünde, üzerinde tabanca bulunan Okan K.'yi gözaltına aldı. Otomobilde, polis ekiplerinin detaylı incelemesi sonucu 2 boş kovan buldu.
AĞABEYİN DE OLAY YERİNDE OLDUĞU BELİRLENDİ
Okan K.'nin emniyetteki ifadesinde, kızının kendisine "Sen yarın işe git, ben yine kaçacağım" dediğini, bunun üzerine sinirlerine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Ancak savcının aldığı ifadelerde çelişkiler olması üzerine soruşturma genişletildi. Yapılan araştırmada Sultan K.'nin ağabeyi Oktay K.'nin de HTS kayıtlarının incelemesinde cinayetin işlendiği saatte olay yerinde bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine Oktay K. de gözaltına alındı.
Baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından elleri kelepçeli şekilde adliyeye sevk edildi. Öldürülen Sultan K.'nin otopsi işlemlerinin ise İstanbul Adlı Tıp Kurumu'ndaki işlemleri sürüyor.
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