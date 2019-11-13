Evden kaçtığı için öldürülen Sultan'ın ağabeyi de gözaltında(2)

BABA İLE OĞLU TUTUKLANDI

Çerkezköy'de evden kaçtığı içinde öldürülen Sultan Kütük, cinayetİ şüphelileri olarak adliyeye sevk edilen babası Okan Kütük ile ağabeyi Oktay Kütük, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.