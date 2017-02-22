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Evden kaçan küçük kıza cinsel istismarda bulunan 11 kişi gözaltına alındı

İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde evinden kaçan 13 yaşındaki kıza uyuşturucu içirip cinsel istismarda bulunan, aralarında küçük yaşta çocukların da olduğu 11 kişi gözaltına alındı. Başiskele'de oturan ortaokul...

Evden kaçan küçük kıza cinsel istismarda bulunan 11 kişi gözaltına alındı

İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde evinden kaçan 13 yaşındaki kıza uyuşturucu içirip cinsel istismarda bulunan, aralarında küçük yaşta çocukların da olduğu 11 kişi gözaltına alındı.
Başiskele'de oturan ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki C.G. evinden kaçarken, bir hafta sonra bulundu. C.G.'nin evden kaçtığında birlikte olduğu kişilerin kendisine uyuşturucu verdiğini söylemesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi görevlileri, C.G'nin ailesi ile görüşerek olayla ilgili bilgi aldı. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü C.G'ye uyuşturucu madde veren ve cinsel istismarda bulunan 11 şüphelinin tespitini yaptı. Ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri 11 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı. Yaşı küçük kıza uyuşturucu temin eden, içmesine aracılık eden ve uyuşturucu maddenin etkisindeyken kendisine cinsel istismarda bulunan, aralarında yaşı küçük erkek çocuklarının da bulunduğu 11 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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