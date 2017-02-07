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Evden kaçan eşini öldüren sanığın yargılanması sürüyor

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, () - MANİSA'daki evinden kaçan eşi 20 yaşındaki Gizem Bulut'u Eskişehir'de tabancayla öldürüp, sevgilisi 24 yaşındaki Ramazan Aktar'ı yaralayan 28 yaşındaki Ümit Bulut'un yargılanması sürüyor. Olay, 30 Mayıs...

Evden kaçan eşini öldüren sanığın yargılanması sürüyor

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, () - MANİSA'daki evinden kaçan eşi 20 yaşındaki Gizem Bulut'u Eskişehir'de tabancayla öldürüp, sevgilisi 24 yaşındaki Ramazan Aktar'ı yaralayan 28 yaşındaki Ümit Bulut'un yargılanması sürüyor.
Olay, 30 Mayıs 2016 tarihinde Eskişehir'in Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Ümit Bulut, 15 Ekim 2015 tarihinde Manisa'nın Turgutlu İlçesi'ndeki evini terk edip sevgilisi Ramazan Aktar ile kaçan eşi Gizem Bulut'un Eskişehir'de olduğunu öğrendi. Eskişehir'e gelen Ümit Bulut, Çamlıca Mahallesi'nde bir apartmanda oturan Gizem Bulut'u tabancayla öldürdü. Gizem Bulut'un sevgilisi Ramazan Aktar'ı da kahvenin önünde tabancayla ağır yaralayıp kaçan Ümit Bulut, polis ekiplerince yakalandı.
Ümit Bulut hakkında eşini öldürmek, Ramazan Aktar'ı da öldürmeye teşebbüs suçundan 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ümit Bulut'un, olay öncesi kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürüp şikayetçi olduğu Ramazan Aktar da aynı mahkemede 'Tehdit ve hakaret' suçlarından tutuksuz yargılanıyor.
Eskişehir 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmaya tutuklu sanık Ümit Bulut, öldürülen Gizem Bulut'un yakınları ile avukatlar katıldı. Ramazan Aktar'ın katılmadığı duruşmada mahkeme heyeti Ümit Bulut ile Ramazan Aktar arasındaki 'Tehdit ve hakaret' suçuyla ilgili uzlaştırma bürosundan gelecek olan raporların beklenmesine karar vererek duruşmayı 2 Mart'a erteledi.
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