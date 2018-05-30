Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi
Erdoğan'dan Atatürk'ün mirasıyla ilgili açıklama
İstanbul'un Fethi kutlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek
'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek

Evden 8 kamyon çöp çıktı

AYDIN'ın Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Karaçay Mahallesi'ndeki bir evden 8 kamyon dolusu çöp çıkarttı. Nazilli Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün ekipleri, Karaçay Mahallesi sakinlerinin...

Evden 8 kamyon çöp çıktı
AYDIN'ın Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Karaçay Mahallesi'ndeki bir evden 8 kamyon dolusu çöp çıkarttı.
Nazilli Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün ekipleri, Karaçay Mahallesi sakinlerinin çevreye pis kokular yayıldığı yönündeki şikayetiyle G.T.'nin (61) evine gitti. Çilingir yardımıyla kapı açıldı ancak kapı ardındaki çuvallar yüzünden 1'inci kattaki eve balkondan girildi. Merdivenle balkona ulaşan ekipler evden 8 kamyon dolusu çöp çıkardı. G.T.'nin başka bir evde yaşadığı, bu konutu ise atık saklama hastalığı nedeniyle çöp eve döndürdüğü belirtildi. Ev temizlendikten sonra belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

FOTOĞRAFLI

web tasarım
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325