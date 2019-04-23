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Evden 2 kamyon çöp çıktı

ADANA'da 3 katlı müstakil binanın son katında çöp biriktiren Habip Bıyık'ın (52) evi belediye ekipleri tarafından 5'inci kez tahliye edildi. Evden 2 kamyon çöp çıkarıldı. Olay, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi....

Evden 2 kamyon çöp çıktı
ADANA'da 3 katlı müstakil binanın son katında çöp biriktiren Habip Bıyık'ın (52) evi belediye ekipleri tarafından 5'inci kez tahliye edildi. Evden 2 kamyon çöp çıkarıldı.
Olay, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir ailesinden ayrı yaşayan Habip Bıyık, psikolojik sorunlarından dolayı evinde çöp biriktirmeye başladı. Pis kokudan rahatsız olan vatandaşlar, polisi ve belediye ekiplerini aradı. Evi tahliye etmek isteyen görevlilere direnen Bıyık'ı polis güçlükle sakinleştirdi. İçeri giren temizlik görevlileri ise, evde çürümüş yiyecekler ve çöplerden toplanan katı atıkları 2 saatlik bir çalışma sonucu tahliye etti. Çöpler ise 2 kamyonla taşınabildi. Kardeşinin daha önce 5 kez daha aynı şekilde çöp biriktirdiğini söylen, Cemalettin Bıyık, "Bu çöpleri gece bisikletiyle dolaşarak topluyor. Dana önce de aynı şekilde çöp biriktirmişti. Psikolojik rahatsızlığı var, tedavi ettirmek istiyoruz" dedi.
Boşaltılan ev daha sonra kireçlerenek kapatıldı.

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