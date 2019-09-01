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Evdeki yılan paniğe neden oldu (2)
BİR GÜNDE İKİNCİ YILAN VAKASI Gündüz saatlerinde Kozan ilçesi Varsaklar Mahallesi'nde bir eve giren yılanı yakalayarak doğaya bırakan itfaiye ekibi, bu kez akşam saatlerinde Türkeli Mahallesi'nde benzer bir ihbar aldı. Evin balkon kısmında...
GÜVENLİK 01.09.2019, 20:22
BİR GÜNDE İKİNCİ YILAN VAKASI
Gündüz saatlerinde Kozan ilçesi Varsaklar Mahallesi'nde bir eve giren yılanı yakalayarak doğaya bırakan itfaiye ekibi, bu kez akşam saatlerinde Türkeli Mahallesi'nde benzer bir ihbar aldı. Evin balkon kısmında bulunan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı, özel aletle yakalayan iftaiye ekibi, hayvanı yerleşim yerinin uzağında doğaya saldı. Bir günde ikinci kez yaşanan yılan vakası, bölgede korkuya neden oldu.
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