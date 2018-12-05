Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağlık Müdürlüğünde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı
4 milyon liralık yolsuzluk iddiası;...
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru” Ödülü
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru”...
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı' açıklaması
Bakan Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı'...

Evdeki yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastanelik oldu

Ediz VERDİOĞLU/SÖKE (Aydın), () - AYDIN'ın Söke ilçesinde, apartmanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangında, dumandan etkilenen 4 kişi, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Çeltikçi Mahallesi Ferit Sokak'taki 4 katlı apartmanın...

Evdeki yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastanelik oldu

Ediz VERDİOĞLU/SÖKE (Aydın), () - AYDIN'ın Söke ilçesinde, apartmanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangında, dumandan etkilenen 4 kişi, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.
Çeltikçi Mahallesi Ferit Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede, saat 12.00 sıralarında, yangın çıktı. Mesut Bırakmaz'a ait evden dumanlar yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. Sobadan sızan kıvılcım nedeniyle çıktığı sanılan yangın, kısa sürede büyüdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen Mesut Bırakmaz, İsmet Yemci, Hakan Öz ve İlayda Suzan'ı dışarı çıkardı. Sağlık ekibi, 4 kişiyi ambulanslarla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan apartman sakinlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın, diğer katlara ve çevredeki binalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürülürken, evdeki eşyalar, kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

istanbul escort