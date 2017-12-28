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Evde uyuyakalan fabrika işçisi arkadaşlarını endişelendirdi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, grip nedeniyle işe gidemeyen Bülent Özkan'ı merak eden mesai arkadaşları, 112 Acil'e haber verdi. Sağlık ekibiyle birlikte gelerek balkondan eve giren polis ve itfaiye ekipleri, Özkan'ı yatağında uyurken bulunca...

Evde uyuyakalan fabrika işçisi arkadaşlarını endişelendirdi
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, grip nedeniyle işe gidemeyen Bülent Özkan'ı merak eden mesai arkadaşları, 112 Acil'e haber verdi. Sağlık ekibiyle birlikte gelerek balkondan eve giren polis ve itfaiye ekipleri, Özkan'ı yatağında uyurken bulunca herkes rahat bir nefes aldı.
Gölcük'te bir otomobil fabrikasında çalışan Bülent Özkan, bu sabah grip nedeniyle işe gidemedi. Mesai arkadaşları, Özkan'ın işe gelmediğini fark edince cep telefonunu aradı. Bülent Özkan'ın telefona cevap vermemesi üzerine paniğe kapılan arkadaşları 112 Acil'i aradı. Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, Özkan'ın oturduğu Gölcük Değirmendere Leyla Atakan Caddesi'ndeki evine geldi. Balkondan eve giren polis ve itfaiye ekipleri, Bülent Özkan'ı yatağında uyurken buldu. Özkan karşısında ekipleri görünce şaşırdı.

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