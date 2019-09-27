Son Dakika
Üniversiteli Tuğçe yaşam savaşı veriyor; Araştırma görevlisi arkadaşı itince asansör boşluğuna düştü
PREVEZE DENİZ ZAFERİNİN 481.YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE SAVAŞ GEMİLERİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ (1)(Havadan görüntülerle)
Evde uyuşturucu ve tabancayla yakalandı
AYDIN'ın Söke ilçesinde, jandarma ekiplerince bir eve yapılan operasyonda, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu maddeyle yakalanan V.Ö., gözaltına alındı. Sarıkemer Mahallesi'nde yaşayan V.Ö.'nün evinde uyuşturucu bulundurup sattığını...
GÜVENLİK 27.09.2019, 12:32
AYDIN'ın Söke ilçesinde, jandarma ekiplerince bir eve yapılan operasyonda, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu maddeyle yakalanan V.Ö., gözaltına alındı.
Sarıkemer Mahallesi'nde yaşayan V.Ö.'nün evinde uyuşturucu bulundurup sattığını öğrenen jandarma ekipleri, dün akşam operasyon düzenledi. Yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 eski döneme ait tabanca, 200 gram metafatamin, sigara kağıdına sarılı 2 gram kubar esrar ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan 'bong' adlı aparat ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan V.Ö.'nün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Sarıkemer Mahallesi'nde yaşayan V.Ö.'nün evinde uyuşturucu bulundurup sattığını öğrenen jandarma ekipleri, dün akşam operasyon düzenledi. Yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 eski döneme ait tabanca, 200 gram metafatamin, sigara kağıdına sarılı 2 gram kubar esrar ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan 'bong' adlı aparat ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan V.Ö.'nün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
23°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 27 Eylül 2019
|İmsak
|05:25
|Güneş
|06:50
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:20
|Akşam
|19:00
|Yatsı
|20:19
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Real Sociedad
|6
|13
|3. Atletico Madrid
|6
|13
|4. Athletic Bilbao
|6
|12
|5. Granada
|6
|11
|6. Barcelona
|6
|10
|7. Sevilla
|6
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|6
|2