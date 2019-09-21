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Evde tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü (2)
TUTUKLANDI Edirne'nin Keşan ilçesinde, birlikte yaşadığı annesi Esin Özkaya'yı karnından bıçaklayarak öldüren Mustafa Erdem Özkaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
GÜVENLİK 20.09.2019, 19:57
TUTUKLANDI
Edirne'nin Keşan ilçesinde, birlikte yaşadığı annesi Esin Özkaya'yı karnından bıçaklayarak öldüren Mustafa Erdem Özkaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
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|4
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|1
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