banner314

banner325

Son Dakika

Evde sahte içki üretimine gözaltı

MERSİN’in Erdemli ilçesinde, evinde sahte içki üreten bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.  Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek şüphelinin adresine...

GÜVENLİK 17.10.2019, 12:01
Evde sahte içki üretimine gözaltı
MERSİN’in Erdemli ilçesinde, evinde sahte içki üreten bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. 
Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek şüphelinin adresine operasyon yaptı. Evde yapılan aramada, 35 şişe içerisinde yaklaşık 47,5 litre etil alkol ele geçirilirken, ismi açıklanmayan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

 

Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 17 Ekim 2019
İmsak 05:47
Güneş 07:11
Öğle 12:54
İkindi 15:56
Akşam 18:28
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2