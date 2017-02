ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de 31 yaşındaki Haluk Can Mert, kaldığı evde ölü bulundu. Mert'in kullandığı uyuşturucu maddeden dolayı yaşamını yitirmiş olabileceği belirtildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak'ta meydana geldi. Kaldığı evde bonzai kullandığı öne sürülen Haluk Can Mert'i eve gelen arkadaşları hareketsiz halde bulunca 112 Acil Servisi aradı. Gelen sağlık ekibi Mert'in ölmüş olduğunu belirledi.

Bir beyaz eşya firmasında teknik servis elemanı olarak çalışan Haluk Can Mert'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

