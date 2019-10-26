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Evde kendisini iple tavana astı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Murat S. (31) evde kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.   Olay, akşam saatlerinde, Gölcük Şehitler Mahallesi Malazgirt Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir bunalımda...

GÜVENLİK 26.10.2019, 21:51
Evde kendisini iple tavana astı
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Murat S. (31) evde kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.  
Olay, akşam saatlerinde, Gölcük Şehitler Mahallesi Malazgirt Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir bunalımda olan Murat S. evde kimse olmadığı sırada kendini iple tavana astı. Murat S.'yi evde asılı halde bulan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Murat S.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından Murat S.'nin cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

 

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