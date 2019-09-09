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Evde Hint keneviri yetiştiren 3 kişiye gözaltı
ESKİŞEHİR'de evinde Hint keneviri yetiştirdiği ve sokakta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına aldı. Evde uyuşturucu madde ve hapların yanı sıra, Hint keneviri yetiştirmek için kullanılan aydınlatma ve projektör düzeneği...
GÜVENLİK 09.09.2019, 12:44
ESKİŞEHİR'de evinde Hint keneviri yetiştirdiği ve sokakta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına aldı. Evde uyuşturucu madde ve hapların yanı sıra, Hint keneviri yetiştirmek için kullanılan aydınlatma ve projektör düzeneği ele geçirildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu sattığı ve evinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için emniyete götürülürken, evlerinde yapılan aramalarda 24 kök Hint keneviri, 20 ecstacy hap, 15,61 gram esrar, 5,82 gram skunk esrar maddesi, hassas terazi, 8 adet projektör, 13 adet led ışıklı aydınlatma düzeneği, 6 adet ampullü aydınlatma düzeneği, vantilatör, tahta üzerine kurulu elektrik düzeneği, ağız maskesi, 10 kilogram bitki toprağı, azotlu gübre çözeltisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu sattığı ve evinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için emniyete götürülürken, evlerinde yapılan aramalarda 24 kök Hint keneviri, 20 ecstacy hap, 15,61 gram esrar, 5,82 gram skunk esrar maddesi, hassas terazi, 8 adet projektör, 13 adet led ışıklı aydınlatma düzeneği, 6 adet ampullü aydınlatma düzeneği, vantilatör, tahta üzerine kurulu elektrik düzeneği, ağız maskesi, 10 kilogram bitki toprağı, azotlu gübre çözeltisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.
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