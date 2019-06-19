Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Evde elektrik çarptı denilen madencinin kaçak ocakta öldüğü ortaya çıktı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK () - ZONGULDAK'ta, evinde elektrik akımına kapıldığı iddiasıyla hastaneye götürülen Mustafa Eser'in (28), kaçak kömür ocağında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Polis, maden işçini hastaneye bırakıp kaçanları...

Evde elektrik çarptı denilen madencinin kaçak ocakta öldüğü ortaya çıktı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK () - ZONGULDAK'ta, evinde elektrik akımına kapıldığı iddiasıyla hastaneye götürülen Mustafa Eser'in (28), kaçak kömür ocağında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Polis, maden işçini hastaneye bırakıp kaçanları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde Dilaver Mahallesi'nde meydana geldi. Kaçak kömür ocağında çalışan Mustafa Eser, ağır yaralı olarak araçla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Doktorların müdahalede bulunduğu Mustafa Eser, yaşamını yitirdi. Mustafa Eser'i hastaneye götüren araçtakiler, iddiaya göre doktorlara evde çalışırken elektrik akımına kapıldığını söyleyip hastaneden ayrıldı. Hastane polisi, durumu asayiş ekiplerine bildirdi. Yapılan araştırmada, Mustafa Eser’in kaçak kömür ocağında geçirdiği iş kazası sonrası hayatını kaybettiği tespit edildi.
GÖÇÜKTE KALDIĞI İDDİASI
Polis ekipleri, olayın meydana geldiği ocakta incelemede bulunurken maden işçisinin ilk belirlemelere göre göçükte kalarak öldüğünün değerlendirdiği öğrenildi. Mustafa Eser’in kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi ile ortaya çıkacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328