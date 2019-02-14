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Evde çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi

DÜZCE İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, merkeze bağlı Nuhlar köyünde bir kişinin evinde ruhsatsız silah bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Evde yapılan aramada çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi. Düzce İl Jandarma...

Evde çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi
DÜZCE İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, merkeze bağlı Nuhlar köyünde bir kişinin evinde ruhsatsız silah bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Evde yapılan aramada çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Nuhlar köyünde Y.V.'nin  evinde ruhsatsız silah olduğu ihbarını aldı. Yapılan çalışma sonrasında eve yapılan baskında 2 adet 9 mm. çapında tabanca, 2 adet 7,65 mm. çapında tabanca, 2 adet 12 kalibrelik yivsiz av tüfeği, 1 adet tabanca görünümlü 20 kalibrelik yivsiz silah, 97 adet 9 mm. çapında fişek, 35 adet 7,65 mm. çapında fişek, 36 adet 12 kalibre çapında fişek, 13 adet 20 kalibre çapında fişek ve 1 adet Kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere jandarma ekipleri tarafından el konulurken, Y.V ise göz altına alındı. İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen şahsın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 
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