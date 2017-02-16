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Evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

ZONGULDAK'ta tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın, saat 09.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi'nde Sezai Öztürk'e ait tek katlı evde çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını gören çevredekiler...

Evde çıkan yangını itfaiye söndürdü
ZONGULDAK'ta tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 09.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi'nde Sezai Öztürk'e ait tek katlı evde çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın, yarım saat süren çalışmayla söndürüldü. Evde hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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