Evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Yangın, saat 09.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi'nde Sezai Öztürk'e ait tek katlı evde çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın, yarım saat süren çalışmayla söndürüldü. Evde hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yangın, saat 09.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi'nde Sezai Öztürk'e ait tek katlı evde çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın, yarım saat süren çalışmayla söndürüldü. Evde hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.