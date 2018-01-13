Evde çıkan yangında, yaşamını yitirdi

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Ahmet Öztürk (85), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi 24. Sokak'taki 2 katlı bir evin üst katında akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin sardığı evde bulunan Tolunay Öztürk kendisini dışarı atarken, dedesi Ahmet Öztürk ise mahsur kaldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Eve giren ekipler, Ahmet Öztürk'ün cesediyle karşılaştı. Öztürk'ün cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı tahmin eden yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI