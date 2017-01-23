Evde çıkan yangında öldü

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'ndeki bir evde buzdolabından çıktığı sanılan yangında, içeride bulunan alzheimer hastası 77 yaşındaki İsmet Çakıcı, yanarak yaşamını yitirdi. Yangında, evin alt katındaki ağılda bulunan 23 keçi de telef oldu

Bugün saat 01.00 sıralarında, Yakacık Mahallesi'ndeki İsmet Çakıcı'ya ait, altı ağıl olarak kullanılan 2 katlı evde yangın çıktı. Uyurken evde yangın çıktığını fark eden İsmet Çakıcı'nın kızı Aynur Aydilek, aynı odada uyuduğu annesi Ayşe Çakıcı'yı da yanına alarak dışarı çıkmayı başardı. Ancak yangının başladığı odada uyuyan babası İsmet Çakıcı'ya ulaşamadı.

23 KEÇİ TELEF OLDU

Aydilek'in yardım çağrıları üzerine evden alevler çıktığını gören komşuları, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği itfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra Çakıcı'nın cesedine ulaşıldı. Yangında evin alt katındaki ağılda bulunan 23 keçi de telef oldu. Yangının çıkış nedenini araştıran itfaiye ekipleri, eskiyen buzdolabındaki elektrik kaçağından kaynaklanmış olabileceği sonucuna vardı.

'KAPININ CAMINI KIRARAK, DIŞARI ÇIKTIK'

Yanmaktan son anda kurtulduklarını belirten Aynur Aydilek ise uzun zamandır çalıştırmadıkları buzdolabının fişini takarak uykuya daldıklarını söyledi. Buzdolabının bulunduğu odada uyuyan babasını kaybettiklerini belirten Aydilek, "Yangını fark ettiğimizde alevler odayı sarmıştı. Dumandan göz gözü görmüyordu. Kapının kilidini bulamadım. Kapının camını kırarak dışarı çıkmayı başardık. Babamı kaybettik. Üstelik kış günü sokakta kaldık" dedi.

Yakacık Mahallesi Muhtarı Bayram Karataş ise çok acı bir olay yaşadıklarını belirterek aile için yardım beklediklerini söyledi.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



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