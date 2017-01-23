Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı
Barzani: O başbakan olursa Kürdistan'ın bağımsızlığını ilan edeceğim
Başbakan o olursa Kürdistan'ı ilan...
4 yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı
367 kişi görevinden ihraç edildi

Evde çıkan yangında öldü

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'ndeki bir evde buzdolabından çıktığı sanılan yangında, içeride bulunan alzheimer hastası 77 yaşındaki İsmet Çakıcı, yanarak yaşamını yitirdi. Yangında, evin alt katındaki ağılda bulunan 23 keçi de telef...

Evde çıkan yangında öldü
MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'ndeki bir evde buzdolabından çıktığı sanılan yangında, içeride bulunan alzheimer hastası 77 yaşındaki İsmet Çakıcı, yanarak yaşamını yitirdi. Yangında, evin alt katındaki ağılda bulunan 23 keçi de telef oldu
Bugün saat 01.00 sıralarında, Yakacık Mahallesi'ndeki İsmet Çakıcı'ya ait, altı ağıl olarak kullanılan 2 katlı evde yangın çıktı. Uyurken evde yangın çıktığını fark eden İsmet Çakıcı'nın kızı Aynur Aydilek, aynı odada uyuduğu annesi Ayşe Çakıcı'yı da yanına alarak dışarı çıkmayı başardı. Ancak yangının başladığı odada uyuyan babası İsmet Çakıcı'ya ulaşamadı.
23 KEÇİ TELEF OLDU
Aydilek'in yardım çağrıları üzerine evden alevler çıktığını gören komşuları, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği itfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra Çakıcı'nın cesedine ulaşıldı. Yangında evin alt katındaki ağılda bulunan 23 keçi de telef oldu. Yangının çıkış nedenini araştıran itfaiye ekipleri, eskiyen buzdolabındaki elektrik kaçağından kaynaklanmış olabileceği sonucuna vardı.
'KAPININ CAMINI KIRARAK, DIŞARI ÇIKTIK'
Yanmaktan son anda kurtulduklarını belirten Aynur Aydilek ise uzun zamandır çalıştırmadıkları buzdolabının fişini takarak uykuya daldıklarını söyledi. Buzdolabının bulunduğu odada uyuyan babasını kaybettiklerini belirten Aydilek, "Yangını fark ettiğimizde alevler odayı sarmıştı. Dumandan göz gözü görmüyordu. Kapının kilidini bulamadım. Kapının camını kırarak dışarı çıkmayı başardık. Babamı kaybettik. Üstelik kış günü sokakta kaldık" dedi.
Yakacık Mahallesi Muhtarı Bayram Karataş ise çok acı bir olay yaşadıklarını belirterek aile için yardım beklediklerini söyledi.
Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55