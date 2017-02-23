Evde çıkan yangında mutfak tüpü patladı

SAMSUN'un Canik İlçesi'nde, bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.Olay, Samsun'un Canik İlçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın son katında meydana geldi. Salih Gündoğdu'ya ait dairede elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 40 dakikalık çalışmanın ardından yangını kontrol altına alırken, mutfakta bulunan piknik tüpünün patlaması sonucu çevredeki evlerin camları kırıldı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, içerde kimsenin olmadığı öğrenildi.

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