Evde çıkan yangında, hayatını kaybetti

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), () - ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde 41 yaşındaki İsmail Kendir, evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Osmancik İlçesi Çay Mahallesi'ndeki İsmail Kendir’e ait tek katlı evde, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Evden yükselen duman ve alevleri fark eden mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek söndürdü. İçeride araştırma yapan ekipler, İsmail Kendir’in cesedi ile karşılaştı.

Yapılan incelemenin ardından Kendir’in cansız bedeni, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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