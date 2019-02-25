Evde çıkan yangında 5 çocuk dumandan etkilendi

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), ()- ORDU’nun Ünye ilçesindeki evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çınarlık Mahallesi Fatih Sokak’ta Ayhan S.’ye ait evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında evde bulunan ve dumandan etkilenen Ç.S. (1), Ç.S. (2), Y.S. (2), A.S. (4) ve Y.S (6) komşuların durumu fark etmesiyle evden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye tarafından yangın söndürülürken, 5 çocuk sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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