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Evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Enver Fatih TIKIR/BURSA, ()- BURSA'nın Osmangazi ilçesinde bir evde, elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında, dumandan etkilenen, biri ağır, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.  Merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi'nde 3 katlı binanın...

Evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Enver Fatih TIKIR/BURSA, ()- BURSA'nın Osmangazi ilçesinde bir evde, elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında, dumandan etkilenen, biri ağır, 4 kişi hastaneye kaldırıldı. 
Merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi'nde 3 katlı binanın zemin katındaki Tahir Adli'ye (82) ait evde elektrikli ısıtıcının takılı olduğu prizden yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da evde bulunan Tahir Adli, eşi Şükriye Adli (76), kızı Gülten Aras (38) ve torunu Furkan Aras'ı (17) çıkardı. Ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. 
Dumandan etkilenen 4 kişi, ambulanslarla Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şükriye Adli'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Evin kullanılmaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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