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Evde çıkan yangında 3 kişi öldü (4)

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA Denizli'nin Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan, halasının oğlu olan Halil Göktürk ile eşi ve kızının öldüğü yangınla ilgili açıklama yaptı. Binanın ahşap olması nedeniyle yangının hızla yayıldığını...

Evde çıkan yangında 3 kişi öldü (4)

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA
Denizli'nin Çal Belediye Başkanı MHP'li Fethi Akcan, halasının oğlu olan Halil Göktürk ile eşi ve kızının öldüğü yangınla ilgili açıklama yaptı. Binanın ahşap olması nedeniyle yangının hızla yayıldığını belirten Akcan, "Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Sabah 04.00 sıralarında başlıyor. Bina ahşap olduğu için hızla yayılıyor. Üzerinde toprak kaplama olduğu için göçme meydana geliyor. Yangında baba, eşi ve küçük kızı hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri yapılacak. Yangın sırasında baba ve eşi dışarıya çıkıyorlar. Akıllarına çocukları geliyor, onu almak için eve girince çatı çöküyor ve çıkamıyorlar. Aileden geriye ise bir kızımız kaldı" dedi.
Öte yandan yangında yaşamını yitiren 12 yaşındaki Gülben Göktürk'ün, Gözler Ortaokulu 6'ıncı sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.

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