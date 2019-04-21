Evde bıçaklı saldırı: Anne öldü, oğlu komada

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, girdikleri evde Gülsüm Taş (61) ve oğlu Cafer Taş'a (30) bıçakla saldırıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan Gülsüm Taş hayatını kaybetti, oğlunun hayati tehlikesi devam ediyor.Olay, gece saatlerinde Kaledibi Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, henüz bilinmeyen nedenle Taş ailesinin evine girdi. İddiaya göre kişi ya da kişiler, evde bulunan Gülsüm Taş ile oğlu Cafer Taş'a bıçakla saldırıp kaçtı. Evdengelen gürültüler ve bağırışmalar nedeniyle komşularının ihbarıyla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerini yaptığı Gülsüm ve Cafer Taş, Pertek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan anne ve oğlu hayati tehlikelerinin bulunması nedeniyle Elazığ Fırat Üniveristesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Gülsüm Taş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Oğlu Cafer Taş'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.Taş ailesinin evinde inceleme yapan polisler, saldırıyı yapan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganların eve hırsızlık amacıyla girmiş olabileceği de araştırılıyor.