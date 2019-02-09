Evde 2 bin 604 ecstasy hap ele geçirildi

SAMSUN'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda 2 bin 604 ecstasy hap ele geçirildi. Ev sahibi E.U. gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirilip, satılacağı yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Uyuşturucu naklinin İlkadım ilçesinde yapılacağını tespit eden ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Pazar Mahallesi'nde E.U.'ya ait eve baskın düzenleyen ekipler, yapılan aramada 2 bin 604 ecstasy hap ele geçirdi.Ev sahibi E.U. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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