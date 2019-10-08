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Evde 13 ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi (2)

TUTUKLANDI Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli maden işçisi Ş.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ş.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

GÜVENLİK 08.10.2019, 17:38
Evde 13 ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi (2)

TUTUKLANDI
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli maden işçisi Ş.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ş.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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