Evde 13 ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi (2)

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TUTUKLANDI Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli maden işçisi Ş.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ş.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
GÜVENLİK 08.10.2019, 17:38
TUTUKLANDI
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli maden işçisi Ş.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ş.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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