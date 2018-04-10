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Evde 1 kişi tüfekle öldürülmüş, 1 kişi de yaralı olarak bulundu

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde polisin, ihbar üzerine gidip, kapıyı itfaiyenin yardımıyla kırarak girdiği evde Adil Yüce (56), boğazından av tüfeğiyle öldürülmüş, Emre Mutlu da (25) çenesinden vurulmuş halde yaralı olarak bulundu....

Evde 1 kişi tüfekle öldürülmüş, 1 kişi de yaralı olarak bulundu
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde polisin, ihbar üzerine gidip, kapıyı itfaiyenin yardımıyla kırarak girdiği evde Adil Yüce (56), boğazından av tüfeğiyle öldürülmüş, Emre Mutlu da (25) çenesinden vurulmuş halde yaralı olarak bulundu. Yaralı Mutlu, ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayda kullanılan tüfeği bulan polis, Yüce'nin, Mutlu'yu yaraladıktan sonra intihar ettiği üzerinde duruyor.
Olay, saat 03.30 sıralarında Şehit Harun Mahallesi Uludağ Caddesi'nde Adil Yüce'ye ait evde meydana geldi. Bir kişinin silahla yaralı olduğu ihbarı üzerine verilen adrese giden polis, kapı kilitli olduğu için itfaiye ekibini çağırdı. Ardından itfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla içeri giren polis, ev sahibi Adil Yüce'yi  av tüfeğiyle boğazına ateş edilerek öldürülmüş, yanındaki Emre Mutlu'yu da yine tüfekle çenesinden vurulmuş olarak yaralı halde buldu. Yaralı Emre Mutlu, ambulansla ilk olarak Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bekar ve işsiz olan Mutlu, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. 
Yapılan  incelemede olayda kullanılan tüfek evde bulundu. Polis, bekar ve çeşitli gayrimenkulleri sayesinde geçimini sağlayan Adil Yüce'nin, Emre Mutlu'yu yaraladıktan sonra intihar ettiği üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.   
'KÜÇÜK AĞA ADİL YÜCE'
Bu orada olayın meydana geldiği evin dışında 'Satılık' yazısı bulunurken, yine bir tabelada 'Haydar Ağa'nın Oğlu Küçük Ağa Adil Yüce, Babaların Yeni Versiyonu' yazısı dikkat çekti.

​FOTOĞRAFLI 

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