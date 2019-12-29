Son Dakika
Ev yangınında dumandan etkilenen 3 kişi hastanelik oldu
BURDUR'da iki katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında evde olan Muzaffer Kar (55), eşi Sevim Kar (50) ve annesi Esma Kar (89) dumandan etkilenerek hastanede tedaviye alındı. Burdur...
GÜVENLİK 29.12.2019, 11:03
BURDUR'da iki katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında evde olan Muzaffer Kar (55), eşi Sevim Kar (50) ve annesi Esma Kar (89) dumandan etkilenerek hastanede tedaviye alındı.
Burdur merkez Karasenir Mahallesi Karasenir Caddesi'ndeki Muzaffer Kar'a ait evin çatısında sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Evde bulunan ve dumandan etkilenen Muzaffer Kar ile eşi Sevim Kar ve annesi Esma Kar, sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Burdur merkez Karasenir Mahallesi Karasenir Caddesi'ndeki Muzaffer Kar'a ait evin çatısında sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Evde bulunan ve dumandan etkilenen Muzaffer Kar ile eşi Sevim Kar ve annesi Esma Kar, sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
6°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 29 Aralık 2019
|İmsak
|06:50
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:11
|İkindi
|15:30
|Akşam
|17:51
|Yatsı
|19:17
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Beşiktaş
|17
|30
|5. Fenerbahçe
|16
|28
|6. Galatasaray
|17
|27
|7. Alanyaspor
|16
|26
|8. Malatyaspor
|16
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|16
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Menemen Belediyespor
|17
|28
|4. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|5. Bursaspor
|17
|27
|6. Keçiörengücü
|16
|25
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Balıkesirspor
|17
|24
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|17
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|18
|52
|2. Leicester City
|20
|42
|3. Man City
|19
|38
|4. Chelsea
|19
|32
|5. M. United
|20
|31
|6. Tottenham
|20
|30
|7. Wolverhampton
|19
|30
|8. Sheffield United
|19
|29
|9. Crystal Palace
|20
|27
|10. Everton
|20
|25
|11. Newcastle
|20
|25
|12. Arsenal
|19
|24
|13. Burnley
|20
|24
|14. Brighton
|20
|23
|15. Southampton
|20
|22
|16. Bournemouth
|20
|20
|17. West Ham
|19
|19
|18. Aston Villa
|20
|18
|19. Watford
|20
|16
|20. Norwich City
|20
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10