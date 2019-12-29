Ev yangınında dumandan etkilenen 3 kişi hastanelik oldu

BURDUR'da iki katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında evde olan Muzaffer Kar (55), eşi Sevim Kar (50) ve annesi Esma Kar (89) dumandan etkilenerek hastanede tedaviye alındı.

Burdur merkez Karasenir Mahallesi Karasenir Caddesi'ndeki Muzaffer Kar'a ait evin çatısında sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Evde bulunan ve dumandan etkilenen Muzaffer Kar ile eşi Sevim Kar ve annesi Esma Kar, sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



