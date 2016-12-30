Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Son dakika... PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi yakalandı
PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi...
İşçiden 1,404 liralık asgari ücrete "dokuz maddelik" itiraz
Asgari ücrete 9 maddelik itiraz
FETÖ operasyonunda 3 subay asker tutuklandı
3 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı
İran, ateşkesi olumlu karşıladı.
İran, Suriye'de ateşkese nasıl bakıyor

Ev yangını bitişikteki ahıra sıçrayınca 2 koyun telef oldu

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'ndeki tek katlı bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki ahıra sıçrayınca 2 koyun telef oldu. Gölbaşı Mahallesi 305 numarada eşi ev kadını Eşe Tuncay ile birlikte yaşayan işçi emeklisi Vedat Tuncay'a ait tek...

Ev yangını bitişikteki ahıra sıçrayınca 2 koyun telef oldu
MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'ndeki tek katlı bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki ahıra sıçrayınca 2 koyun telef oldu.
Gölbaşı Mahallesi 305 numarada eşi ev kadını Eşe Tuncay ile birlikte yaşayan işçi emeklisi Vedat Tuncay'a ait tek katlı evde, bugün saat 02.45'te, belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Ev bitişikteki ahıra sıçradı.
Evden çıkan ancak dumandan etkilenen Vedat ve Eşe Tuncay çiftine, olay yerine çağrılan ambulansta müdahale edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ahırdaki 2 koyun telef oldu. Evde ise büyük çaplı maddi hasar oluştu. 
Ev sahibi Vedat Tuncay, "Eşim Eşe, panikle beni uyandırdı. Evde duman kokusu olduğunu söyledi. Kalktığımızda evimizi alevler sarmıştı. Eşimle beraber kendimizi sokağa attık. İlk olarak ahıra koştum ama iş işten geçmişti. Ahır da alevler içindeydi. Bu sırada gelen itfaiye ekipleri çalışmaya başladı. Koyunlarıma çok canım yandı. Keşke kurtarabilseydim. Ama Allah'tan eşim ve bende bir şey yok. 50 yıllık emeğimiz kül oldu" dedi.

FOTOĞRAF



 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55