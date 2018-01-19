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Ev sahibi uyurken evi soyan hırsız yakalandı

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde gece ev sahibi uyurken eve girerek elektronik eşya çalan 3 hırsızdan 1'i yakalandı. 6 Ocak tarihinde, Körfez Hacıosman Mahallesi'nde bulunan bir eve balkon penceresini...

Ev sahibi uyurken evi soyan hırsız yakalandı

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde gece ev sahibi uyurken eve girerek elektronik eşya çalan 3 hırsızdan 1'i yakalandı.
6 Ocak tarihinde, Körfez Hacıosman Mahallesi'nde bulunan bir eve balkon penceresini zorlayarak giren 3 hırsız, ev sahibi C.F. ve ailesi uyuduğu sırada 5 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, tablet ve bir miktar para çaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, hırsızların İstanbul'dan kiraladıkları araçla Körfez'e geldiğini belirledi. Polis, İstanbul Fatih'te düzenlediği operasyonla eve giren hırsızdan biri olan 30 yaşındaki M.K.'yı yakaladı. M.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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