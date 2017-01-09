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Ev kredi taksitlerini ödeyemeyince intihar etti

Halil ÖZÇOBAN / BURSA, () - BURSA’da bunalıma giren 35 yaşındaki Cahit Gündoğdu, kendini evlerinde doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi. Gündoğdu bıraktığı notta, ev kredisi borcunu ödeyemediği için intihar ettiğini yazdı. Merkez...

Ev kredi taksitlerini ödeyemeyince intihar etti

Halil ÖZÇOBAN / BURSA, () - BURSA’da bunalıma giren 35 yaşındaki Cahit Gündoğdu, kendini evlerinde doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi. Gündoğdu bıraktığı notta, ev kredisi borcunu ödeyemediği için intihar ettiğini yazdı.
Merkez Osmangazi İlçesi Duplupınar Mahallesi'nde oturan 4 çocuk babası Cahit Gündoğdu, aldığı ev kredisininin taksitlerini ödeyemeyince bunalıma girdi. İnşaatlarda usta olarak çalışan ve borcu nedeniyle evine icra gelen Cahit Gündoğdu, dün gece oğlunun odasında yatacağını söylediği eşine saat 23.00'de cep telefonu ile SMS gönderip, intihar edeceğini yazdı. Gündoğdu daha sonra oğluyla kaldığı odada kendini iple doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi.
Olay, sabah kalkan oğlunun babasının cesedi ile karşılaşması ile ortaya çıktı.  Gündoğdu'nun cesedi, cumhuriyet savcısının talimatı ile otopsi için ere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Bıraktığı notta,  "Ev kredisi aldım. Borcumu ödemeyince bunalıma girdim. O yüzden intihar ediyorum. Kimseyi suçlamıyorum" diye yazan Cahit Gündoğdu'nun ölümüyle ilgili soruşturmaya başlandı.


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